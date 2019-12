AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Næste James Bond-film får premiere i 2019

Vi ved stadig ikke, hvem der får hovedrollen i næste James Bond-film. Datoen for premieren er dog blevet afsløret.

James Bond-universet er unikt inden for filmverdenen. Det er samtidig et af verdens længst kørende film-franchises.



Hvis du er James Bond-fan, så kan du allerede nu godt begynde at glæde dig. Eon Productions og MGM har nemlig bekræftet premieredatoen for den næste James Bond-film.'



Filmen bliver den 25. af sin slags, og den er foreløbig sat til at få premiere den 8. november 2019.



Manuskriptet til filmen bliver skrevet af Neal Purvis og Robert Wade, der også stod bag manuskripterne til Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall og Spectre.

Sløret er endnu ikke blevet løftet for en titel til filmen, men det forventes senest at ske til næste år. Der er heller ikke noget nyt om, hvem der får æren af at spille James Bond. Daniel Craig er stadig inde i billedet til en sidste optræden.