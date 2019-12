AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-05-03 13:44:24

Netflix opgraderer lydkvaliteten

Her er bitraten på eksempelvis Dolby Digital og Dolby Atmos, hævet et stykke.

Netflix har netop meddelt at de har opgraderet lyden i deres streamingtjeneste til high-quality audio.

Den højeste mulige kvalitet ved Dolby Digital, er nu opgraderet fra 192 kbps til hele 640 kbps. Ligeledes er Dolby Atmos hævet fra 448 kbps til 768 kbps.

“Today we’re excited to announce a new feature, high-quality audio, which takes our sound quality to another level. We gave it this straightforward name because it fits: high-quality audio delivers audio that sounds closer to what creators hear in the studio, so every little detail is captured for a richer, more intense experience.” udtaler Netlfix.

Netlfix var godt klar over at folk med high-end højtalerløsninger gik glip af noget, og derfor har de lavet utallige tests, hvor de til sidst kom frem til at 640 kbps var passende til et 5.1 anlæg.

Bitrater højere end dette ville ikke give en mærkbar forskel, og bare ende med at bruge unødige ressourcer af båndbredde, ifølge Netlfix.

Lydkvaliteten afhænger dog af internethastigheden, hvilket den derfor er ”adaptive”, hvor den førhen var statisk. Ydermere kræver Dolby Atmos, et Premium abonnement ved Netlfix, der også åbner op for at se indhold i 4K.

Den forbedrede lydkvalitet er trådt i kraft og kan nydes allerede i dag.

Billede og kilde: Netflix