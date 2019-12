AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-03 11:43:38

Ny Avengers-film slår trailer-rekord

Marvel har haft så stor succes med at filmatisere Avengers-fortællingerne, at traileren for den nyeste film har slået en imponerende rekord.

Marvel har haft så stor succes med at filmatisere Avengers-fortællingerne, at traileren for den nyeste film har slået en imponerende rekord.

Avengers: Infinity War er en film, som millioner af mennesker glæder sig til at tage i biografen og se.

Forleden blev filmens første trailer offentliggjort, og det var med bragende succes. Traileren blev på de første 24 timer set 230 millioner gange, hvilket er ny verdensrekord.

Det tal kan nu se frem til at stige markant, indtil premieredatoen, som er sat til at være d. 24. maj 2018.

Avengers: Infinity War skal ses som en slags appetitvækker frem mod det helt store brag i 2019, hvor Avengers 4 forventes at ramme biograferne.

Avengers 4 kommer efter sigende til at fungere som en passende afslutning for en række bestemte karrakterer.