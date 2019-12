AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-28 00:37:04

Ny G.I. Joe-film ankommer i 2020

G.I. Joe-universet er endnu en gang på vej til at blive filmatiseret. Om to år vil en ny film være premiere-klar.

Sidste gang vi så en G.I. Joe-film var tilbage i 2013. Nu synes der endelig at være en efterfølger på vej.

Paramount har bekræftet, at en ny G.I. Joe-film er en del af fremtidsplanerne, og at denne kan forventes at ramme biograferne i 2020.

Vi ved endnu ikke det store om filmen. Vi må dermed vente med at se, hvilke skuespillere, der får lov til at spille de velkendte G.I. Joe-karakterer.

Den omtalte G.I. Joe-film er en af flere kommende film fra Paramount, der skal åbne op for Hashbros filmiske ambitioner.

Paramount har også annonceret en ny Dungeons & Dragons-film, der er sat til at få premiere i 2021.