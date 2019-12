AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-09 10:00:37

Ny Solo A Star Wars story trailer frigivet

Så er der godt nyt fra Lucas Film forud for deres kommende Han Solo film, som har premierer i maj 2018. Lucas Film har frigivet en ny trailers for kommende Solo A Star Wars Story film, som giver et spændende kig ind i Han Solo projektet. Han Solo filmen er instrueret af Ron Howard og har blandt andet Alden Ehrenreich på rollelisten som Han Solo.



Filmen byder også på Donald Glover som Lando Calrissian, Emilia Clarke som Qi’Ra og endelig Woody Harrelson, som tager rollen som Tobias Beckett.



Han Sole filmen får global release 25 maj.