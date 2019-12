AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-28 00:09:56

Ny Terminator-film rammer biograferne i 2019

Den sjette Terminator-film er under udarbejdelse, men det bliver ikke før sommeren 2019, at den præsenteres.

Det blev forleden bekræftet, at en ny Terminator-film var på vej med Arnold Schwarzenegger i en af rollerne.

Den nye Terminator-film kommer til at blive den sjette i rækken. Du kan se frem til at stifte bekendtskab med filmen om to år.

Paramount Pictures har netop løftet sløret for en premieredato. Den hedder 26. juli 2019.

Filmen har endnu ikke fået en titel, men den står lige nu til at blive en direkte efterfølger til Terminator 2: Judgment Day.

Arnold Schwarzenegger kan i filmen se frem til at få selskab af en anden gammel Terminator-kending i form af Linda Hamilton.