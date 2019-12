AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-06 07:47:55

Officiel Game Of Thrones sæson 8 trailer frigivet

HBO har længe teaset for sidste sæson af Game of Thrones uden mange informationer og trailers har set dagens lys.

Det ændrede HBO så i går ved at frigive optagelser fra kommende og sidste sæson.

Kilde: GameofThrones



Ud fra det frigivne video materiale, er det tydeligt at der bygges op til hvad må formodes at være hovedpersonernes største kamp.

De forbereder sig på den forestående invasion af White Walkers. De, der har set alle de foregående sæsoner, ville kunne huske, at White Walkers, endte med at få deres egen drage i slutningen af den foregående sæson. Det vil naturligvis ikke gøre tingene lettere inden det store slag indledes på trods af Daenerys Targaryen stadig er i besiddelse af to af sine tre drager.



Game of Thrones sæson 8 har premiere på HBO 14 april.

Billede & Kilde

HBO, GameofThrones