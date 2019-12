AUTHOR :

Officiel trailer til ‘Detective Pikachu frigivet. Ryan Reynolds stemmen bag Pikachu

Velvidende om en filmatiseret version af Detective Pikachu var programsat, er der nu stødt nye informationer til, som åbner lidt for handlingen i den kommende Detective Pikachu film.

Kilden er Warner Bros, og sammen med frigivelse af den første officielle Detective Pikachu trailer fortæller kilde:



“The story begins when ace private eye Harry Goodman goes mysteriously missing, prompting his 21-year-old son Tim to find out what happened. Aiding in the investigation is Harry’s former Pokémon partner, Detective Pikachu: a hilariously wise-cracking, adorable super-sleuth who is a puzzlement even to himself.”



Skulle det være gået din næse fordi, peger alt i retning af Ryan Reynolds indtager hovedrollen som voice acting til Pikachu på trods af Pikachu ofte holdes begrænset til at sige “Pika!”



Måler man ud fra den officielle trailer, passer Ryan Reynolds perfekt til rollen som stemmen bag Detective Pikachu.



Filmen har premiere 10 maj 2019.

