PUBLISHED : 2019-04-08 19:06:15

Oreo, har genskabt introen til TV-serien Game of Thrones

Skulle du have levet under en sten de andre år, og gået glip af Game of Thrones, så er du ved at være ude i sidste øjeblik, hvis du skal have samlet op inden sidste sæson skydes i gang. Game of Thrones sæson 8 starter 15 april 2019 på HBO, og det betyder også strømmen af GoT-relateret underholdning dukker op på WWW på daglig basis.

Denne gang kommer det fra Oreo, der har genskabt introen til en af de mest populære TV-serier nogensinde. Denne gang inddrages 3.000 Oreos krydret med en omgang visuel lækker computeranimation.

