AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-05 21:44:15

Quentin Tarantino og J.J. Abrams arbejder på ny Star Trek-film

Quentin Tarantino er kendt for sine specielle film. Nu skal han forsøge sig med Star Trek-universet.

Quentin Tarantino har, når det kommer til at lave film, en meget unik stil. Hvis du fan af den velkendte instruktør, så kan du nu glæde dig over at se ham gøre klar til en ny Star Trek-film.

Det melder en rapport fra Deadline. Tarantino har angiveligt delt sin ide om produceringen af en ny Star Trek-film over for J.J. Abrams, der har reageret positivt.

De to parter planlægger at lave filmen i samarbejde med Paramount. Planen er selvfølgelig at placere Tarantino I instruktør-stolen.

Det bliver spændende at se, om den omtalte Star Trek-film kommer til at falde i samme kategori, som Tarantinos tidligere film.

Intet er endnu blevet bekræftet. Deadline har prøvet at forhøre sig hos Paramount, men uden det store resultat.