AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-17 23:42:25

Ron Howard bekræfter titel på ny Star Wars-film

Han Solo er meget velkendt fra Star Wars-universet. Nu er der også en helt ny film på vej om hans karakter.

Det har været en offentlig hemmelighed alt for længe, at der bliver arbejdet på en Star Wars Han Solo-film. Hvad vi dog ikke har vidst, er, hvad filmen kommer til at hedde.

Nu er der så også kommet nyt på den front. Det er således blevet bekræftet af filmens instruktør Ron Howard, at filmen får følgende navn: Solo: A Star Wars Story.

Solo: A Star Wars Story er den anden Star Wars-film efter sidste års udgivelse af Rouge One.

Produktionen af den nye Han Solo-film har allerede nu været flere måneder undervejs. Phil Lord og Christopher Miller stod for produktionen til at starte med, men nu er det job som bekendt blevet overgivet til Ron Howard.

Der er mange gode grunde til at glæde sig til biografpremieren på Solo: A Star Wars Story. En af dem er filmens stjernespækkede skuespillerhold, der blandt andet består af Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge og Thandie Newton.