AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-11 14:01:14

Samsung The Frame TV – Samsungs bud på en digital fotoramme

Samsung har annonceret et nyt bud på hvad man kan gøre, for at få tv’et til at blive lidt mere spændende at se på, når man ikke længere ser på det.

Samsung har annonceret et nyt bud på hvad man kan gøre, for at få tv’et til at blive lidt mere spændende at se på, når man ikke længere ser på det. Med deres ”The Frame TV” bliver billedet simpelthen erstattet af et kunstværk eller maleri når man slukker for tv’et, således at du ikke bare får den sorte skærm.



Ideen er tænkt som et stykke dekoration der kan hænges på væggen, eller stilles på en fod, således det ligner et indrammet billede. Hele rammen bliver lavet i træ for at efterligne billedrammer effekten, og med deres No-Gab vægmontering skulle tv’et efter signede komme til at hænge helt tæt på væggen, uden noget mellemrum.



Samsung har endnu ikke offentliggjort meget om emnet, men rygterne siger at det skulle blive lavet som et LCD panel, og er ikke tænkt som et produkt til alle, men mere som et nicheprodukt til dem der gerne vil have et stykke unikt kunst i hjemmet. Bag hele det her projekt, kan man jo begynde at overveje hvad energiforbruget på sådan et apparat kommer til at koste i længden, da tv’et jo faktisk aldrig er slukket.

Samsung oplyser på nuværende tidspunkt intet om priserne eller de tekniske specifikationer. Alt tyder dog på brugen af et LCD display

The Frame TV bliver tilgængelig fra juni måned 2017 hos Elgiganten og andre udvalgte møbel og designbutikker.

Vi glæder os til at høre mere om emnet.

Credit: Engadget & Samsung