AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-20 20:19:31

Schwarzenegger tilbage i kommende Terminator-film

Arnold Schwarzenegger har medvirket i mange film gennem årene, men hans måske mest populære rolle foregik i de udødelige Terminator-film. Nu vender han tilbage på Terminator-scenen med en anden velkendt skuespiller.

Arnold Schwarzenegger har medvirket i mange film gennem årene, men hans måske mest populære rolle foregik i de udødelige Terminator-film. Nu vender han tilbage på Terminator-scenen med en anden velkendt skuespiller.

Det er blevet bekræftet, at Arnold Schwarzenegger får et sensationelt comeback i en kommende Terminator-film, der er under opbygning. I filmen vil han efter sigende få rollen som en robot fra fremtiden.

Det er også blevet bekræftet, at Linda Hamilton skal medvirke i den omtalte Terminator-film. Hun medvirkede senest i en Terminator-film for 25 år siden.

James Cameron står for at producere filmen. Det er hans første Terminator-film siden Terminator 2: Judgment Day fra 1991.

Filmen er den sjette i rækken. Det er endnu ikke blevet afsløret, hvad plottet kommer til at indebære, men det forventes at være en direkte efterfølger til Judgment Day.

Under alle omstændigheder bliver det specielt at se Arnold Schwarzenegger tilbage i en Terminator-film. En ting er sikkert. Han sige jo, at ville vende tilbage!