AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-07 10:45:07

Skaberne af Game of Thrones skal lave Star Wars-film

Star Wars-fansene får uden tvivl noget at glæde sig over i de kommende år. Det skal David Benioff og D.B. Weiss nok sørge for.

Game of Thrones nærmer sig sin afslutning. Medier har i den forbindelse spekuleret i, hvad der skal blive af skaberne bag serien.

Nu tyder noget dog på, at David Benioff og D.B. Weiss har fundet ud af, hvad fremtiden skal bringe.

Benioff og Weiss er efter sigende blevet hyret til at skrive og producere en ny række af Star Wars-film, når de i 2019 er endegyldigt færdige med Game of Thrones.

Disse film kommer ikke til at blive en del af den nye Star Wars-trilogi, som Rian Johnson er blevet hyret til at lave. De kommer i stedet til at stå for sig selv.

Det vides endnu ikke, hvornår de nye film forventes at få premiere. En ting er dog sikkert. Det kommer ikke til at ske før 2019.