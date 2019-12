AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-16 11:49:22

Spider Man: Far From Home trailer frigivet (Video)

Marvel har lanceret deres første teaser trailer for kommende Spider Man film, Spider Man: Far From Home.

Filmen har premiere til sommer, og har blandt andet Tom Holland på rollelisten som Peter Parker.

Spider Man: Far From Home, er anden i rækken over Spider Man reboot, og i Spider Man: Far From Home filmen sætter Peter Parker retning mod Europa. Her går tingene ifølge traileren ikke helt som planlagt.

Kilde: Marvel Entertainment



Den nye Spider Man kommer i biograferne fra 5 juni 2019.

Billeder & Kilde

Marvel / YouTube