AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-20 14:10:59

Spielberg bekræfter: Begynder at filme til ny Indiana Jones-film i 2019

Steven Spielberg har bekræftet det forventede. 2019 er året, hvor man vil begynde på at filme til den femte Indiana Jones-film.

Steven Spielberg har bekræftet det forventede. 2019 er året, hvor man vil begynde på at filme til den femte Indiana Jones-film.

Tilbage i januar begyndte de første rygter at florere angående en femte Indiana Jones-film. The Hollywood Reporter meddelte blandt andet, at der var planer om at starte med at filme i 2019.

Nu har filmens instruktør, Steven Spielberg, været ude at bekræfte ovenstående. Spielberg og co. starter med at filme i april 2019.

Det er stadig uklart, hvad plottet kommer til at være, men det forventes dog, at Harrison Ford vender tilbage som Indiana Jones.

Der har også været spekulationer om, hvorvidt Shia LeBeouf kunne ske at overtage Indiana Jones-rollen. Det ser dog ikke længere ud til at være aktuelt.

Der vil uden tvivl stadig gå et stykke tid, inden filmens første trailer bliver udgivet. Det kommer højst sandsynligt til at ske engang i 2019.