Spotify sagsøgt for 1,6 milliarder dollar

Musikindustrien har et anspændt forhold til streaming site som Spotify, som hovedsageligt bunder udi licens problemer, hvor artisten mener ikke at få nok kompensation over brugen af deres musik.

Nu er det svensk baseret streamingtjeneste mødt med et erstatningskrav på ikke mindre end $1.6 milliarder for udbetalte royalties.



Erstatningskravet skal gennem California federal court by Wixen Music Publishing, som repræsenteres af blandt andet Tom Petty, The Doors, Neil Young, Rage Against the Machine’s Zach De La Rocha, Tom Morello, Stevie Nicks, og mange.



Søgsmålet indbefatter indeholder blandt andet anke over, at Spotify benytter sig af tusindvis af sange uden at have licens til at afspille dem. Det mener Wixen altså er $1.6 billion værd erstatningsmæssigt.



“Spotify brazenly disregards United States Copyright law and has committed willful, ongoing copyright infringement," states the complaint. "Wixen notified Spotify that it had neither obtained a direct or compulsory mechanical license for the use of the Works."



Tilbage i maj 2017, tilbød Spotify en kompensation på $43 millioner, men det afviste Wixen på daværende



