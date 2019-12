AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-03 16:39:45

Star Wars: The Last Jedi når en indtjening på 1 milliard dollars

De fleste filmelskere havde store forventninger til Star Wars: The Last Jedi, der fik premiere i december 2017. Noget tyder på, at de er blevet indfriet.

Der var til at starte med en anelse skepsis omkring filmen. Den skepsis kom blandt andet af dårlige anmeldelser fra en side som Rotten Tomatoes.

Rotten Tomatoes har dog i dag ændret deres holdning til en mere positiv en af slagsen, og det er faktisk ikke så mærkeligt.

Star Wars: The Last Jedi har allerede nu haft en styrtende verdens-indtjening på intet mindre end 1 milliard dollars.

Dette er endda uden, at det kinesiske filmmarked er blevet talt med. Star Wars: The Last Jedi får nemlig først premiere i Kina på fredag d. 5. januar 2018.

Star Wars-universet bliver igen filmatiseret til foråret 2018. Her forventes en Star Wars-film om Han Solo at få premiere d. 25. maj.