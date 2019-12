AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-21 14:18:22

Thanos og Thor med mest skærmtid i længste Marvel-film nogensinde

Avengers: Infinity War nærmer sig en længe ventet verdenspremiere, som kommer til at finde sted den 27. april. Vi kan allerede nu afsløre, at der bliver en helt masse biograftid at se frem til.

Hvis du er af dem, der allerede nu har bestemt sig for at tage turen i biografen og se Avengers: Infinity War, så er det fuldt ud forståeligt.

Fandango oplyser om en samlet spilletid på to timer og 36 minutter, hvilket vil gøre Avengers: Infinity War til den længste Marvel-film nogensinde.

Den titel har ellers tidligere tilhørt Captain America: Civil War, som varede to timer og 28 minutter.

Thanos og Thor er to af de karakterer, som kommer til at få mest skærmtid i Avengers: Infinity War. Det bekræfter Joe Russo, der er medinstruktør på filmen.

Thanos har fået rollen som skurk. Det kan derfor ikke komme bag på nogen, at han medvirker i mange af filmens scener. Det bliver derimod interessant at se, hvorfor man har valgt at tildele Thor mere skærmtid end de andre Avengers.