AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-30 10:26:51

TomTom GO Essential: Kraftfuld navigation med kobling til Smartphones

TomTom (TOM2) har netop lanceret TomTom GO Essential – en navigationsenhed spækket med de nyeste funktioner såsom håndfri opkald, stemmestyring samt kompatibilitet med Siri og Google Now, interaktiv skærm og en let magnetisk holder.

Desuden er Lifetime* Europe Maps og trafikopdateringer med en seks måneders prøveversion af TomTom Speed Cameras inkluderet. Hensigten er at gøre det så nemt som muligt at være opdateret på den nuværende trafiksituation, undgå kødannelser samt eventuelle fartbøder.



Den splinternye TomTom GO Essential er en kraftfuld og brugervenlig navigationsenhed, der gnidningsfrit kobler navigationen og smartphone sammen.

Det indbyggede Wi-Fi betyder, at man ikke længere behøver at tilkoble navigationsenheden til en computer for at få de seneste kort- og softwareopdateringer.

Tilkoblingen af en smartphone til den nye TomTom GO Essential gør desuden kørslen mere sikker med håndfri opkald, kompatibilitet med Siri og Google Now samt muligheden for oplæsning af smartphone-notifikationer såsom tekstbeskeder. Enheden gør samtidig brug af kunstig intelligens ved at lagre kørevaner, således at enheden selv kan foreslå mulige destinationer gemt i My Places på baggrund af kørehistorik.

TomTom GO Essential kan fås med en 5” eller 6” interaktiv skærm, og navigationsenheden er tilgængelig i Europa på TomToms webshop samt hos udvalgte onlineforhandlere fra i dag. Den kan fås i fysiske butikker i begyndelsen af oktober fra 1 599 DKK (5” skærm) / 1 899 DKK (6” skærm).

Image credit: TomTom