AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-13 00:59:35

Universal Pictures bekræfter premieredato for ny Pikachu-film

Hvis du er en af dem, der er bidt af Pokemon-universet, så begynd allerede nu at sætte kryds i din biografkalender.

Hvis du er en af dem, der er bidt af Pokemon-universet, så begynd allerede nu at sætte kryds i din biografkalender.

Det er en nyhed, der har været længe undervejs, men nu er den her. Universal Pictures endelig valgt at løfte sløret for premieredatoen.

Filmen ankommer til biograferne i 2019. Den er nærmere bestemt blevet sat til at få verdenspremiere d. 10. maj 2019.

Det er stadig ganske lidt information omkring filmen. Det vides dog, at den ankommer med en animeret Pikachu-figur i hovedrollen.

Derudover går der i øjeblikket rygter om, at Ryan Reynolds, der i øjeblikket hitter som Deadpool, skal levere stemmen til Pikachu.

Pikachu er ikke kendt for at snakke meget i Pokemon-universet, så det bliver på den baggrund interessant at høre den velkendte Pokemon-figur rulle sig ud med Ryan Reynolds stemme.