AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-30 10:54:28

Vooni Boombox får minderne fra 80'erne tilbage

Husker du 80'ernes ghettoblastere, så vil du trække på smilebåndet, når du ser den nye Vooni Boombox.

Nu har vores regnvåde sommer måske ikke helt været til bunker af udendørsaktivitet medmindre du er iklædt waders. Måske husker du 80’erne, hvor ghettoblasteren var et kæmpe hit sammen med svenskerfrisure og joggingdragten. Nu bringer Vooni Boombox minder lidt tilbage, hvis du ikke har spaghetti arme og smalle skuldre. Hvad siger du til en old school ghettoblaster i mega format, med en vægt på 21kg fordelt på 90 x 16 x 45 centimeter og en effekt på 120 Watt fra to 10” og to 4” diskant.

Du kan tilmed parre et trådløst Bluetooth headset med Boomboxen, hvis du fristes af at skråle med.

Et indbygget batteri, giver mulighed for op til 12 timers unch-unch-unch-unch krydret med nutidens LED porno lysshow.



Hvad med prisen?

Vooni Boombox er prissat til lige under 2000kr.

