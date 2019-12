AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-27 00:40:55

Wonder Woman 2 får premiere i 2019

Der bliver i øjeblikket arbejdet på mange nye film. En del af dem er sat til at få premiere i 2019, heriblandt Wonder Woman 2.

Det var ikke rigtig nogen overraskelse, da Warner Bros. afslørede, at der ville komme en efterfølger til den første Wonder Woman-film.



Nu har Warner Bros. så bekræftet, at Wonder Woman 2 er sat til at få premiere den 13. december 2019.

Patty Jenkins, der fungerede som instruktør for den første Wonder Woman-film, er endnu ikke blevet bekræftet som instruktør for 2’eren. Forhandlingerne mellem Jenkins og Warner Bros. er dog i fuld gang.



Gal Gadot vender tilbage i rollen som Wonder Woman. Hun spiller også Wonder Woman i den nyeste Justice League-film, der er sat til at ramme biograferne nu til november.



Justice League består af en række superhelte, heriblandt Wonder Woman, Batman, Aquaman, Superman, The Flash, Green Lantern osv.



Den første Wonder Woman-film har opnået en massiv succes. Den har siden udgivelsen sidste år indtjent intet mindre end 385 millioner dollars. Den har dermed overgået Marvels Guardians of the Galaxy Vol. 2.