AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-18 18:21:23

YouTube lander rettighederne til Eminem-film

Den nye Eminem-film "Bodied" er færdig. Nu er det lykkes YouTube at få fingrene i filmens rettigheder.

Den nye Eminem-film "Bodied" er færdig. Nu er det lykkes YouTube at få fingrene i filmens rettigheder.

Hvis man skal tro en ny rapport fra Deadline, så har YouTube netop sikret sig rettighederne til at vise den Eminem-producerede film ved navn ”Bodied”.

Filmen er skrevet og instrueret af Joseph Kahn, der også tidligere har stået bag nogle af Eminems musikvideoer. Eminem har sammen med sin manager og Def Ham Records stået for produceringen af filmen.

I filmen medvirker en række velkendte skuespillere - heriblandt Calum Worthy, Jackie Long, Shoniqua Shondai, Walter Perez og Rory Uphold.

Den omhandler en studerende, der beslutter sig for at blive en del af miljøet omkring rap-battle. Han får hurtigt succes, men det er langt fra alle, der er glade for dette.

Da YouTube nu har rettighederne til filmen, så forventes det, at den senere på måneden vil blive vist under Sundance Film Festival.