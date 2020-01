AUTHOR : Uber

CES 2020: Nye Lenovo ThinkSmart View skærme klar

Når vi tænker på smarte skærme, tænker vi normalt på enheder, der bruges i hjemmet, hvor de kan bruges til at se videoer og foretage videoopkald. Hvis du imidlertid flytter fokus til et arbejdsmiljø og gerne vil have nogle smarte skærme på dit kontor, kan vi nu glæde dig med at fortælle, at Lenovo har annonceret sin nye serie af ThinkSmart View som netop er henvendt til kontorbrug.

Lenovo er ikke ny på markedet inden for smart display, men med ThinkSmart View ser det ud til at være mere rettet mod dem, der arbejder på kontoret, da enhederne drives af Microsoft Teams. Dette betyder, at kontoransatte, der er afhængige af Microsoft Teams, vil kunne bruge denne dedikerede enhed til at kommunikere med hinanden.

ThinkSmart View vil blive prissat fra $ 349 eller $ 449, og leveres med et par Bluetooth-hovedtelefoner til dem, der arbejder i åbne kontormiljø. Selvom prisen på de nye Lenovo ThinkSmart View skærme ikke nødvendigvis anses som billige, er de stadig meget billigere sammenlignet med andre virksomhedsløsninger på markedet.

Jungletrommer omtaler også, at Microsoft kunne have noget lignende i værkerne, hvor de skulle udvikle på en smart højttaler, der leveres med en indbygget pico-projektor, der også kan bruges til arbejdsrelaterede videokonferencer.





