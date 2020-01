AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-05 10:47

CES 2020: Samsung annoncerer Q950TS 8K QLED TV

Samsung har netop annonceret sit flagskibs TV i form af Q950TS 8K QLED på CES 2020, med et næsten bezel-less design, hvilket giver mulighed for en imponerende samlede æstetik og billedkvalitet. En anden funktion ved dette QLED 8K TV er, at det leveres udstyret med Samsungs AI Quantum-chip, der opskalerer billedet, der vises på skærmen til 8K-opløsning, hvilket tilbyder meget højere kvalitet.





Q950TS 8K QLED TV er bygget med med Samsungs nye Infinity-skærm, der ifølge Samsung, vil dække 99% af forsiden, og dermed kunne leve op til bezel-less konceptet – altså et design, hvor rammen praktisktalt er ikke eksisterende.

Den integrerede AI quantum processor deep learning funktion, giver mulighed for fantastisk billedkvalitet, og AI-delen vil ligeledes få indflydelse på lydkvaliteten. OTS + (Object Tracking Sound Plus) er en teknologi, der kan spore bevægelige objekter på skærmen og fokuserer lyd, der skal rettes mod disse ved hjælp af 5.1-kanals højttalere, der følger med tv'et.

En anden fantastisk funktion, som denne skærm tilbyder, kaldes ”Adaptive Picture”, som gør det muligt for tv'et at reagere på omgivelserne omkring det ved at ændre både, lysstyrken og kontrasten for at få den bedst mulige seeroplevelse ud over rampen. Dette eliminerer blandt andet irritationsmomenter, når vi skal slæbe vores dovne kroppen op fra sofaen for at lukke persiennerne, eller tilmed skulle justere indstillingerne på tv’et – man er vel et luksusdyr?

Da dette er et smart TV, og AI ser ud til at være navnet på en vigtig spillet på Samsung-holdet, har Samsung integreret en funktion kaldet ”Digital Butler”, som gør det muligt for dette tv ikke kun at genkende og styre enheder, der er tilsluttet enten Wi-Fi eller Bluetooth, men også potentielt ældre enheder, der ikke er forbundet til internettet. En anden funktion er ”TV Plus”, som er 120+ globale kanaler, som Samsung Smart TV-brugerne kan se gratis i år, og tilbyder områder som nyheder og film!

Samsung Electronics har redesignet brugergrænsefladen til Universal Guide, og dette vises ved, hvordan Universal Guide anbefaler streaming-indhold i forskellige apps, hvilket skulle gøre det meget lettere at vælge indholdet.

Samsung har også tilføjet nogle ekstra funktioner som ”Multi-View”; dette giver mulighed for multitasking, mens du ser tv, og minder meget om den nuværende Ultrawide skærm Picture-by-Picture eller Picture-in-Picture. Samsung har endnu ikke annonceret prisen eller tilgængeligheden, men vi opdaterer dig, når vi modtager mere info om Q950TS.





Source & Image credit:

Samsung