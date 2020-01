AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-18 14:51

Nattilstand på telefoner gør mere skade end gavn

Nye undersøgelser tyder på, at nattilstand på telefoner kan gøre mere skade end gavn for din søvn.





Nattilstande og mørke temaer har langsomt sneget sig ind på vores telefoner og operativsystemer i de sidste par år, idet ideen er, at reduktion af blåt lys ville reducere søvnforstyrrelser. Nyligt offentliggjort forskning viser imidlertid, at smartphone-producenter og andre enhedsproducenter meget vel kunne have opfattet budskabet forkert.

En undersøgelse udført på University of Manchester har antydet, at blåt lys er et mindre problem for at forstyrre søvnmønstre end tidligere antaget. I stedet konkluderer undersøgelsen, at lysstyrkeniveauet har en større indflydelse på din krops velbefindende, og at på samme lysniveauer, er blåt lys mere opfordrende for kroppen for at sove end gult lys er, den farve, der typisk bruges af nattilstande på vores enheder.

Undersøgelsen er lagt online via Current Biology og er gratis at læse online.

Det er vigtigt at huske, at denne undersøgelse blev udført med mus under justerbare LED-lys i stedet for mennesker, der bruger telefoner. Mens forskerne mener, at deres fund kan have indflydelse på mennesker såvel som deres gnaver-forsøgspersoner, mangler vi stadig et konkret bevis for, at forholdende er som denne undersøgelse tyder på.