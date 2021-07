Philips Hue pære med 1600 lumen på vej

Philips Hue planlægger lancering af en ny lys E27 pære i deres White serie, som i den grad skruer op for blusset.

7 jun. 2020 kl. 18:40 Af Uber DEL:

Hvis du er ejer af smart lyspærer, vil du sikkert kunne nikke genkendende til, at disse former for pærer godt kan udsende en form for diffust lys. Mens Philips Hue-linjen af smarte pærer historisk set har været en af de "smarteste" løsninger, du kan købe, har der været ringe eller ingen reelle muligheder for at få noget med Hue-funktionalitet, der er lysere end omkring 800 lumen (60W ækvivalent).

Læs også: Philips Hue: Alt du skal vide

Hvis du ikke er tilfreds med Philips Hue smart pærens lysstyrken, ser det nu ud til, at virksomheden er ved at løse problemet med en ny 1600 lumen version i en E27 sokkel. Det er dobbelt så lyst som den aktuelle model, som er omkring 800 lumen - svarende til et spring fra en konventionel 60W pære til en 100W pære.

SmartLights.de rapporterer, at den nye 1600 lumen pære naturligvis har et højere strømforbrug, og at du også begrænses til en enkelt farvetemperatur.

Den nye Philips Hue White E27 pære har et forbrug på 15,5 watt. Farvetemperaturen er en fast 2700 Kelvin og kan ikke ændres.

Dette betyder, at den vil bruge 50% mere strøm end en standard Philips Hue pære, men stadig meget mindre end en konventionel pære uden Philips Hue funktionalitet.

I en garage, værksted, hobbyrum eller lignende har du ofte brug for meget skarpt lys for at være i stand til at arbejde eller udøve din hobby. Og når du ikke længere har brug for skarpt lys, dæmper du blot lampen ned til den ønskede lysstyrke.

SmartLights.de forklarer, at den nye model kan bruges med eller uden Hue brigde og forventes at blive lanceret senere i denne måned. Den europæiske pris forventes at være € 24,95 sammenlignet med € 19,95 for standardmodellen.

Signifys Philips Hue Play HDMI Sync Box for nylig opdateret med Siri support. Philips Hue Play HDMI Sync er en boks, der synkroniserer farverne i din Hue belysning med det indhold, du ser på TV. Dette sker ved at udtrække farveoplysninger fra HDMI-signaler.







Læste du også:

Philips Hue: Alt du skal vide

RGB Gaming med Philips Hue