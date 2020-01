AUTHOR : Uber

Samsung annoncerer måske True Zero Bezel tv på CES

Ligesom smartphones har tv-teknologi taget enorme spring i det sidste årti, hvor en af de mange fremskridt er krympe rammekanterne, som de næsten er helt usynlige. Kommende CES 2020 forventes imidlertid at Samsung taget endnu et skridt ved at afsløre det første true ”Zero Bezel” tv på markedet.





Ifølge The Elec har Samsungs forbrugerelektronikchef Kim Hyun-Seok og andre topfolk givet tv konceptet tommel op, og planlægger at starte masseproduktion af apparaterne allerede fra februar.

Mens der er andre tv-apparater, der hævder at være "zero-bezel", kommer de stadig designet med rammer, som gør zero-bezel konceptet ikke helt kommer til udfoldelse.

Samsungs version lodder angiveligt panelet og tv'ets krop sammen for at skabe et fjernsyn, der dermed helt vil kunne undgå en ramme.

“Unlike other so-called ‘zero-bezel’ products that actually still had bezels, this product really doesn’t have a bezel,” said a developer, who worked closely with the project. “Samsung has become the first in the world to realize such an extreme design.”

Zero Bezel fjernsyn vil kun være tilgængelige i 65 tommer og derover, hvilket sandsynligvis er et resultat af den komplicerede produktionsproces. Så du kan forvente, at prisen er temmelig høj - især hvis Samsung vælger at kombinere designet med 8K paneler.

Det ser altså ud til, at Zero Bezel TV er mere end bare et rygte. Samsung ansøgte om et varemærke under “Zero Bezel” i Europa for to måneder siden, og virksomheden tweetede en CES-teaser, der viser en tomt firkant med udtrykket “The Age of Experience.”

Vi prøver at finde ud af mere relateret til Zero Bezel fjernsyn ved selskabets CES-arrangement den 6. januar, hvor vi deltager med 3 journalister.





