AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 11:03:07

[CES 2018] OnePlus 6 forventes lanceret i andet kvartal af 2018

Med en blanding af gætterier og faktuelle informationer, pege det i retning af OnePlus 6 er på vej. Producenten har haft en massiv succes med deres tidligere modeller smartphones, og en stærk konkurrent til producenter som Apple, Samsung, HTC og andre store fisk i vandet.

Her er OnePlus især god til at producerer super hurtige og innovative telefoner, og til en pris under konkurrenternes modeller. Dette har flere gange høstet priser og stor anerkendelse hos såvel brugere og medier.



Jungletrommerne er altid på overarbejde, og dette krydret med informationer direkte fra hestens mule gør, at vi er overbeviste om en OP6 er på vej. Firmaets CEO, Pete Lau, har i et interviews med CNET forklaret, at deres næste model, som efter alt at dømme bliver OnePlus 6, ankommer i andet kvartal af 2018. Her til iklædt den nye Qualcomm Snapdragon 845, som uden tvivl også bliver at finde i andre high end smartphones i 2018.

Rygtebørsen vil også OP6 telefonen vil have integration af en in-display fingeraftrykslæser, som vi også har set på Vivo og Synaptics

Vi ser frem til andet kvartal af 2018 med spænding.





Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.