PUBLISHED : 2018-01-08 10:53:15

[CES 2018] Sony Xperia XA2 og Xperia XA2 Ultra præsenteret

Sony vil også være med hvor det er sjovt, og nu melder de Sony Xperia XA2 og Xperia XA2 Ultra klar via CES 2018. Begge er udstyret med en Qualcomm Snapdragon 630 CPU.

Starter vi med Sony Xperia XA2, så er smartphonen bygget med et 5,2 tommr display med et Full HD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Xperia XA2 Ultra kommer med et 6 tommer display med samme Full HD opløsning på 1920 x 1080 pixels.



Sony skriver følgende:



“Our super mid-range product strategy started out as an exciting new idea based on bringing bold technologies to this section of the market in the most accessible way possible,” said Hideyuki Furumi, EVP, Global Sales & Marketing, at Sony Mobile Communications. “Xperia XA2 and XA2 Ultra are no different, with leading front camera technology first seen in our flagship XZ line. We’re targeting 2018 as a breakthrough year, and look forward to showcasing further innovations across the entire Xperia portfolio over the coming months.”



XA2 har 3GB RAM og 32GB lager, som kan udvides via microSD. XA2 Ultra kommer med 4GB RAM og option for 32GB eller 64GB lager. Her finder vi også muligheden for at udvide via microSD.

Ens for begge er et 23 megapixel kamera på bagsiden, og et 8 megapixel på fronten.



Sony Xperia XA2 og Xperia XA2 Ultra sælges præ-konfigureret med nyeste Android 8.0 Oreo, og kommer i handlen fra februar. Prisen er stadig ukendt.

