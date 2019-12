AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-09 23:58:40

[CES 2018] To nye BlackBerry-smartphones i 2018

BlackBerry producerer ikke længere deres egne smartphones. Vi har dog langt fra set den sidste BlackBerry-smartphone blive udgivet.

Consumer Electronics Show 2018 er ikke blevet brugt til at løfte sløret for nye BlackBerry-smartphones.

Til gengæld er eventet blevet brugt til at bekræfte, at der helt sikkert vil blive lanceret to BlackBerry-smartphones senere i år.

Ingen yderligere informationer er på nuværende tidspunkt blevet præsenteret – heller ikke angående udseende eller features.

BlackBerry producerer ikke længere deres egne smartphones. I stedet har man licenseret mærket BlackBerry til kinesiske TLC.

Det forventes, at TLC kommer til at gøre os en del klogere på årets to kommende BlackBerry-smartphones, når Mobile World Congress 2018 skydes i gang til Februar.

