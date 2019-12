AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-12 00:14:24

[CES 2018]LG vil lægge ny smartphone-strategi

LG har haft for vane at lancere nye smartphones hvert eneste år. Det bliver der i fremtiden lavet om på.

LG har i et stykke tid oplevet negative tal på bundlinjen. Det vil den sydkoreanske virksomhed nu tage konsekvensen af.

LG har besluttet sig for at lægge en ny smartphone-strategi, der på sigt kommer til at betyde, at vi ikke længere vil se nye LG-smartphones blive lanceret hvert år.

Vice Chairman Cho Sung-jin bekræfter, at LG i fremtiden kun vil lancere nye smartphones, når der viser sig at være et behov for det.

- Vi vil fremover løfte sløret for nye smartphones, når der er behov for det. Vi kommer ikke længere til at foretage lanceringer på baggrund af de valg, som vores rivaler foretager sig, siger Chu Sung-jin ifølge Ubergizmo.

Det vides endnu ikke, hvornår denne nye strategi vil blive indført. En ting er dog sikkert. I marts vil LG G7 blive præsenteret.

