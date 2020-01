AUTHOR : Uber

1440p VS 1080p Smartphone Display Batteritest

Gennem de sidste par år, har vi set en kamp om at komme til bordet med en smartphone med den højest mulige opløsning. På et tidspunkt gik markedet i retning af smartphones med 4K skærme blev den nye standard, men udviklingen ser ud til at stå fast ved QHD, og med en håndfuld smartphones, der stadig tilbyder 4K skærme.





Årsagen til, at vi ikke ser 4K på flere smartphones, i det mindste på nuværende tidspunkt, kan skyldes batterispørgsmålet, hvor det er åbenlyst, at en skærm med en højere opløsning ville kræve mere batteri. Så spørgsmålet er, hvor meget mere batteri en telefon skulle rumme, hvis den havde en højere opløsning sammenlignet med en lavere? Det er, hvad PhoneBuff prøver på at finde ud af i en ny batteritest i nedenstående video.





I videoen, der blev er delt på YouTube, sammenligner PhoneBuff batteriets levetid på Samsung Galaxy S10 Plus, hvor den ene model havde en 1440p skærm, og den anden havde en opløsning på 1080p. Testen forsøger at finde ud af, når begge telefoner blev brugt på samme måde, hvad forskellen i batteriets levetid ville være.

Testen tyder på, at der næsten ikke var nogen synlig forskel mellem batteriets levetid for begge telefoner. Begge enheder så ud til at drænes med omtrent den samme hastighed, da 1080p telefonen faktisk løb tør for batteriet cirka et minut før 1440p telefonen gør det.

Vi er ikke sikre på, hvor videnskabelig korrekt dette setup er, men det kunne antydes, at konfigurationen, der bruger en højere opløsning, måske kan være ubetydelig nok til, at brugerne kan ignorere dem?





