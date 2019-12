AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-04 08:22:03

AMD og Samsung annoncerer partnerskab - Radeon til din smartphone?

AMD rider i øjeblikket på en bølge af optimisme, som delvist udspringer fra seneste release af deres kommende 7nm produkter, herunder firmaets 3. generations Ryzen familie samt næste generation af EPYC.

AMD rider i øjeblikket på en bølge af optimisme, som delvist udspringer fra seneste release af deres kommende 7nm produkter, herunder firmaets 3. generations Ryzen familie samt næste generation af EPYC.



Nu er der altså kommet endnu mere vind i sejlene hos AMD grundet et nyt samarbejde med Samsung, som blandet andet inkluderer Samsung LSI modtager grafik IP og patentlicens baseret på RDNA grafikarkitekturen fra AMD. Det indikerer derfor, at aftalen ikke omhandler CPU'er – men derimod grafikprocessorer.



Samsung og AMD indgår et strategisk flere års partnerskab for at gøre Samsung i stand til at udnytte AMD’s mange patenter og IP vedrørende video- og grafikacceleratorer.



Samsung LSI, en forretningsenhed hos den koreanske elektronikgigant, som varetager chippens design- og dens SLSI, og som ligeledes vil varetage samarbejdet med AMD til at udnytte RDNA teknologien til at drive sine fremtidige mobile GPU'er.



AMD var meget populær under Computex 2019, hvor den delte detaljer om sin tredje generation af Ryzen CPU'er og første Navi GPU'er. Men de havde også også andre store nyheder, som ingen forventede. AMD har annonceret et flerårigt samarbejde med Samsung, hvor AMD vil licensere sin Radeon grafik IP til brug i Samsung smartphones og andre mobile applikationer.



Derfor er det sandsynligt, at AMD’s teknologi vil blive brugt i Samsungs Exynos mobile processorer inden for en overskuelig fremtid. Selvom AMDs Radeon teknologi findes i pc'er, spillekonsoller og cloud platforme, er dette en måde for AMD at komme tilbage til smartphone markedet, da de solgte Imageon grafikvirksomheden tilbage i 2009, og derfor udelukkede sig selv fra festen.



Nu er der måske fundet en vej ind uden at skulle bygge deres egne mobile processorer. Radeon grafikken blev designet til 15W - 65W PC processorer. For at tilpasse IP'en til Samsungs chips skal AMD reducere strømmen til under 5W, men stadig opretholde et højt ydelsesniveau.



Dette er et stort skridt for virksomheden. Vi vil sandsynligvis ikke se resultaterne af dette partnerskab på markedet om nogle år. Og AMD kunne også licensere flere af sin IP til andre markeder.

Det bliver derfor interessant at se, hvor samarbejdet ender.

