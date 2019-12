AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-18 08:59:26

ASUS arbejder på gaming-smartphone

Gaming-smartphones er blevet det nye hit på smartphone-markedet. Nu har ASUS valgt at springe med på den bølge.

ASUS er mest af alt kendt for produktionen af både personlige og gaming-venlige laptops. Nu bliver det dog også snart muligt at nyde en professionel gaming-oplevelse over en ASUS-smartphone.

ASUS er nemlig i færd med at udvikle deres helt egen gaming-smartphone. Det har Jerry Shen, der fungerer som CEO i ASUS, afsløret i et interview, som fandt sted i forbindelse med åbningen af butik nr. 100 på Filippinerne.

Dermed har ASUS valgt at gå i fodsporene på virksomheder som Razer og Xiaomi, der for nyligt kunne præsentere deres bud på et par gaming-venlige smartphones.

Det vides endnu ikke, hvornår ASUS vil være klar med en udgivelse. Der kommer dog højst sandsynligt til at gå et godt stykke tid endnu.

Indtil da må alle gamere blot væbne sig med en god portion tålmodighed og nyde de gaming-smartphones, der allerede nu er at finde på smartphone-markedet.