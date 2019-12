AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-25 21:33:22

ASUS lancerer ny smartphone i Indonesien og Indien

ASUS har givet borgerne i Indonesien og Indien noget at glæde sig over. De bliver nemlig de første til at stifte bekendtskab med ASUS Zenfone Max Pro.

ASUS har netop lanceret en helt ny smartphone i Indonesien og Indien i form af ASUS Zenfone Max Pro.

Der er langt fra tale om den mest kraftfulde smartphone nogensinde, men ASUS har dog gjort det, at man har bygget den på en større undersøgelse.

I undersøgelsen har man spurgt op til 2.000 mennesker om, hvad de helst foretrak af features i en ny smartphone.

ASUS Zenfone Max Pro ankommer som resultat heraf med et LCD-display på 6 tommer, et Snapdragon 636-chipset og en fingeraftrykssensor.

Der er endnu intet nyt omkring, hvorvidt den nye smartphone fra ASUS også finder vej til andre lande end Indonesien og Indien. Det skulle dog være mærkeligt andet med et prisskilt på 200 dollars.