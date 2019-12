AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-26 14:09:09

Alt du skal vide om den nye Huawei P30 serie

Huawei har netop præsenteret deres nye smartphones, P30 og P30 Pro ved et event i Paris i dag. P30 og P30 Pro er udstyret med Huaweis flagskibs SoC – Kirin 980, som vi også så i Mate 20 Pro i slutningen af sidste år.

Huawei har netop præsenteret deres nye smartphones, P30 og P30 Pro ved et event i Paris i dag.

P30 og P30 Pro er udstyret med Huaweis flagskibs SoC – Kirin 980, som vi også så i Mate 20 Pro i slutningen af sidste år.

Stort fremmøde fra presse

Huawei går meget op i alle mulighederne ved AI chippen der er integreret i Kirin 980, der eksempelvis byder på nye muligheder indenfor fotografering og video.

Designet er ifølge Huawei inspireret af naturen, og P30 samt P30 Pro er meget kompakte takket være meget smalle kanter.



Huawei P30 og P30 Pro er udstyret med en fingeraftrykslæser indbygget i skærmen, der skulle være 30% hurtigere end tidligere set.

Skærmen på P30 er et OLED panel på 6.1” FHD+ med 2340 x 1080 pixels og med HDR understøttelse.

P30 Pro har en OLED skærm på 6.47” med samme opløsning + HDR.



Batteriet i P30 er på 3650 mAh og hele 4200mAh i P30 Pro. Huawei hævder at batteriet i P30 Pro skulle være 27% forbedret sammenlignet med P20 Pro. Begge smartphones kommer en 40W hurtigoplader, hvor P30 Pro kan oplades fra 0-70% på kun 30 minutter.



Indtil videre, ser det ikke ud til at vi får 5G at se i hverken P30 eller P30 Pro, men det kommer muligvis senere i en anden udgave



Huawei P30 og P30 Pro er udstyret med hele 3 kameraer på bagsiden, som igen er lavet i samarbejde med Leica. Hele kamera-paletten er et såkaldt ”SuperSensing” 40MP Leica Triple kamera.



Kameraerne i P30 består af et 8MP telephoto linse med 3x optisk zoom, et 16MP ultrawide linse, og et 40MP vidvinkels kamera.



P30 Pro byder på en 8MP telephoto linse med 5x optisk zoom, en 20MP ultrawide linse og til sidst et 40MP vidvinkel kamera.



Frontkameraet er på hele 32MP i både P30 og P30 Pro.

P30 Pro er udstyret med en RYYB (red, yellow, yellow, blue) sensor, som skulle lukke 40% mere lys ind.



Desuden byder den også på dual optisk billedestabilisering, P30 Pro har desuden en lyssensivitet på lidt over 400000 ISO. Billeder taget i mørke er også markant forbedret ifølge Huawei, og ifølge billeder under Huaweis live event, ser det meget lovende ud.

Med AI’s muligheder byder Huawei nu på AI billedestabilsering og AI HDR+.



Huawei P30 Pro byder også på ”SuperZoom” linse med 5x optisk zoom, 10x hybrid zoom, og 50x digital zoom, som ser ud til at udkonkurre alt andet på markedet.

Et ToF (time of flight) kamera er også at se i P30 Pro, der er med til at give en bedre dybde i billederne.



Makrobilleder er heller ikke noget problem, hvor kameraet er i stand til at tage billeder så tæt på som kun 2,5cm fra objektet.



De to smartphones byder og på dual-video der optager i vidvinkel og close-up på samme tid:

DXO mark scoren lyder på hele 112, med en photo score på 119. Sammenlignet med Huawei P20 Pro og Galaxy S10 der begge har en samlet score på 109 og en photo score på 114, er dette altså en forbedring, og derved den højeste score i en smartphone indtil videre.

”Med kameraet i P30 og P30 Pro har vi forsøgt at gøre det muligt at forevige de oplevelser, der før var uden for rækkevidde. Deter vi lykkedes medtakket være en kompleks kameraløsning. Samtidig har vi nægtet at gå på kompromis med de innovative designløsninger. På den måde forenerP30-serien design og kameraperformance på et hidtil uset niveau,” siger Marie Dam Feldborg, Head of Marketing & Communication i Huawei Danmark.

En anden feature er Intelligent Digital Car Key, hvor telefonen bruges som bilnøgle til at låse bilen og låse den op.

Huawei har også nye farver på banen, som blandt andet lyder på ”Breathing Crystal”, ”Amber Sunrise”, ”Pearl White” en lidt mere anonym sort, og til sidst en blålig ”Aurora”.



Bagsiden er lavet af en 9-lags nano belægning, der giver et unikt look afhængig af lysindfaldet.

”P30 og P30 Pro er skabt med et kamera, der skal med på eventyr, og et batteri, som gør det muligt. Og så kommer telefonerne i farverne Breathing Crystal, Aurora og Black, hvilket giver dig mulighed for at vælge præcis det rette design til dit mest brugte accessory,” siger Marie Dam Feldborg.

Begge telefoner kan købes fra i dag klokken 16.

- Huawei P30 128 GB DKK 5.299

- Huawei P30 Pro 128 GB DKK 6.699

- Huawei P30 Pro256 GBDKK 7.499.

Begge smartphones kommer med Android 9.0, samt EMUI 9.1 og kan købes fra den 26. marts i Danmark.

Kilde:

Huawei, GSMArena, Tweak