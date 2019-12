AUTHOR :

Amerikansk website sviner iPhone X til og kalder den for flimsy

Den amerikanske consumer group, Consumer Reports, tager bladet fra munden, og sender en massiv sviner i retning af Apple og deres nye smartphone flagskib, iPhone 10, og direkte anbefaler kunderne at købe iPhone 8 i stedet, som tilmed koster en brøkdel af prisen som iPhone 10 kommer med.

Kommentarene kommer efter en grundig test af iPhone 10, hvor blandt andet skærmen, kameraet, batteritiden og den generelle holdbarhed blev sat under lup.

Her skriver Consumer Reports blandt andet iPhone er ” flimsy” sammenlignet med iPhone 8 og 8 Plus i en direkte sammenligning. Her melder selvsamme rapport om smæk til iPhone X.



“The iPhone 8 proved "hardier" when it came to drops and damage. The iPhone X performed well in the initial drop tests, but it didn't fare so well after more extensive testing”



Om iPhone X skriver Consumer Reports blandt andet:



"We tumbled three samples of the iPhone X. The first was fine after 50 drops, but the glass on the back was significantly cracked after 100. The other two phones ended up with malfunctioning displays after 50 drops. Though the front glass didn't crack, several bright green bars stretched across the screens from top to bottom."



Rent performancemæssigt performer iPhone X på samme niveau som iPhone 8 iflg. Consumer Reports, og på samme niveau som konkurrenten Samsung Galaxy S8 og S8+.

Dog får Apple flagskibet også pæne ord med på vejen:

"innovative device with a fantastic camera and beautiful display,"



