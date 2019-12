AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-26 08:56:23

Apple afviser rygterne om dårlig sikkerhed på iPhone X Face ID

I går omtalte Bloomberg I en artikel, at Apple har slækket på sikkerheden på deres nye Face ID på den kommende iPhone X, som fra i morgen kan forudbestilles. I artiklen forklarer Bloomberg, at Apple har slækket på sikkerheden for at speede produktionshastigheden op, og dermed potentielt eliminerer den flaskehals mht. levering af iPhone X smartphones, som alt tyder på bliver en hurdle for Apple.

Nu melder Apple sig på banen, og afviser denne form for spekulation overhovedet er eksisterende.

Bloomberg skriver blandt andet, at de ellers meget kritiske krav er holdt nede på iPhone X.

TechCrunch har modtaget en udtalelse fra hastens mule omkring artiklen fra Bloomberg.



“Apple has changed the requirements for Face ID with its manufacturers, making it less accurate and also speeding up the production process for the handset”

Customer excitement for iPhone X and Face ID has been incredible, and we can’t wait for customers to get their hands on it starting Friday, November 3. Face ID is a powerful and secure authentication system that’s incredibly easy and intuitive to use. The quality and accuracy of Face ID haven’t changed. It continues to be 1 in a million probability of a random person unlocking your iPhone with Face ID.



Bloomberg’s claim that Apple has reduced the accuracy spec for Face ID is completely false and we expect Face ID to be the new gold standard for facial authentication”.



Som det tydeligt fremgår, så afviser Apple enhver beskyldning om, at have slækket på procedure i Face ID softwaren, som kan bunde udi dårligere sikkerhed på iPhone X.



Fra fredag d. 27/11 2017, kan du forudbestille iPhone X, som officielt lanceres 3 november 2017.