AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-03 12:14:45

Apple dropper Home-knappen på iPhone 8

Apple dropper Home-knappen på iPhone 8, hvis man skal kigge i retning af et tweet fra Benjamin Geskin.

Release af den kommende iPhone 8 nærmer sig, og september er udråbt af rygter og medier, til at være officiel releasedato for iPhone 8 fra IT-giganten.



Et punkt der omtales meget, er hvorvidt Apple dropper Home-knappen på iPhone 8, eller de bibeholder den velkendte features på iPhones. Et nyt tweet fra Benjamin Geskin, afslører Apple rent faktisk dropper Home-knappen på iPhone 8, hvis man vel og mærke stoler på det fremviste billede, et billede af potentiel bracket frame på iPhone 8 smartphonen. Sammenlign det med billedet fra omtalte tweet, hvor det tydeligt fremgår, at iPhone 7 er designet med en ”Home-knap”



Hvorvidt Apple så skifter ”home-knappen ud på iPhone 8 med embedding Touch ID, er så en anden sag for at kompensere. Andre omtaler integrationen af Touch ID på bagsiden af iPhone smartphonen, og disse gætterier, skal nok vokse jo tættere vi kommer på release af iPhone 8.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.