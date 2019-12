AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 11:39:21

Apple forsinker til udskiftning af batterier på iPhone 6 Plus til marts

IT-gigantens tilbud om udskiftning på en række iPhone 6 Plus smartphones til en reduceret pris, efter problemet med langsommere telefoner på ældre modeller, ser nu ud til at blive trukket i langdrag.

Informationerne kommer fra MacRumors, som skriver ventetiden kommer til at vare helt indtil marts. Kigger vi på producentens egne informationer lyder på fjorten dage, men dette holder ikke helt mod det flere kunder har fået at vide af Apple i forbindelse med udskiftningen.

Tilbudet gælder fra iPhone 6 og op, men nu ser det ud til folk kommer til at vente længere end Apple havde kalkuleret med grundet mangel på batterier.



Det handler i denne omgang om batterier på: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 samt iPhone 7 Plus.