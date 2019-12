AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-11 10:35:15

Apple iPhone 7 og iPhone 7 Plus de bedst sælgende smartphones i første kvartal

Mon ikke de fleste er klar over Apple sælger ganske godt, når det handler om iPhones. Nu viser en ny rapport deres smartphone igen sætter rekord, og denne gang er det deres iPhone 7 og iPhone 7 Plus, som viser sig at være placeret som nummer 1 og 2 over bedst sælgende smartphones i første kvartal af 2017.



Strategy Analytics omtaler i deres rapport, at 353,3 millioner enheder blev sendt på markedet og solgt, og ud af disse tog Apple og deres iPhone 7 sig af 21,5 millioner, og iPhone 7 Plus hele 17,4 millioner.

Det vil med andre ord sige, iPhone 7 stod for 6,1 procent af alle smartphone salg, og iPhone 7 Plus for 4,9 procent.



På tredjepladsen finder vi Oppo R9s og hereafter følger Samsung mid-range Galaxy J3 og Galaxy J5 (2016) tager sig af en flot fjerde og femteplads hhv.



Skulle rapporter alligevel tages med et gran salt, så er der ingen tvivl om Apple sidder lunt i svinget, og sælger millioner af smartphones hvert kvartal. Tidligere har Apple udtalt de solgte 50,8 millioner iPhones i første kvartal af 2017 – uden dog at kommentere på hvilken model der solgte bedst af iPhone 7 eller iPhone 7 Plus.

Kigger vi smule frem til deres kommende iPhone 8, så omtaler netop denne model som værende stand til at revolutionere markedet med innovative teknologier og design.

Vi ser frem mod lanceringen af iPhone 8 med spænding



Credit: Apple