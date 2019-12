AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-31 14:35:21

Apple iPhone X Unboxing (Video)

Der har været frigivet flere hands on videoer af den nye iPhone X, og iPhone X reviews er også dukket op. Vi har samlet en række iPhone X unboxing videoer, så I har noget at savle over inden vi når til 3 november, hvor Apple slippet iPhone 10 dyret fri.



Nedenstående videoer stammer fra Marques Brownleem, Jonathon Morrison, Michael Josh samt Scott Stein.



Som de fleste af Jer allerede ved, started forudbestillingen af iPhone X sidste fredag, og langt de fleste forhandlere melder om udsolgt inden release fredag d. 3 november. Her til melder Apple ud, at bestillinger foretaget direkte i deres webshop, betyder man skal forvente 5-6 ugers leveringstid.



Flere medier melder om restordrer helt ind i Q1 2017 før produktionskæden er oppe i gear grundet massiv efterspørgelse.



