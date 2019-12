AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-23 00:12:51

Apple meldes på vej med iPhone SE 2

iPhone SE kan meget vel få sig en efterfølger, når vi går ind i 2018. Sådan lyder det i hvert fald på rygtebasis.

Rygterne har længe lydt på, at Apple arbejder på en kommende udgivelse af en ny iPhone SE.

Den nye iPhone kommer angiveligt til at hedde iPhone SE 2, og skal man tro Economic Daily News, så kan den gå hen og blive lanceret engang i første halvdel af 2018.

iPhone SE 2 forventes at 2GB RAM, 128GB opbevaringsplads, samt en A10 Fusion processer.

Apple mangler stadig at bekræfte ankomsten af en ny iPhone SE, men noget kunne altså tyde på, at det bare er et spørgsmål om tid.

Den nuværende iPhone SE blev lanceret så sent som i april-måned sidste år. Spændende bliver det at se, om den næste år får sig en efterfølger.