AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-07 13:15:04

Apple meldes på vej med to OLED-iPhones til 2018

iPhone X-udgivelsen er fortsat frisk. Det lader dog ikke til at have stoppet Apple i at udtænke næste års iPhone-modeller.

iPhone X-udgivelsen er fortsat frisk. Det lader dog ikke til at have stoppet Apple i at udtænke næste års iPhone-modeller.

Den nye iPhone X er kun lige blevet gjort tilgængelig. Der er dog allerede nu rygter vedrørende de kommende iPhone-modeller for 2018.

En nylig rapport fra KGI Securities melder i den forbindelse, at Apple planlægger at udgive to OLED-iPhones i løbet af næste år.

De to nye iPhones ankommer angiveligt med et system, der erstatter Touch ID med Face ID.

Det vides stadig ikke om denne udvikling betyder, at Apple vil gå tilbage til at nøjes med at udgive to iPhones om året.

Apple har i 2017 fokuseret på udgivelsen af følgende tre iPhones: iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X.