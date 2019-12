AUTHOR : Lars

2017-04-03

Apple opsiger aftale med Imagination Technologiesomkring udvikling af grafik-processorer.

Grafiske processorer til iphones kommer normalt via Imagination Technologies, men nu forlyder det Apple sevl vil varetage udviklingen af disse de næste 2 år.

Den grafiske processorer Apple benytter i deres nuværende iPhones, er produceret af Imagination Technologies. Nu tyder det dog på Apple tager skeen i den anden hånd og selv begynder at varetage denne del i egne rækker til kommende iPhones.



Der er tilmed udsendt en pressemeddelse fra føromtalte Imagination Technologies der omtaler firmaet de næste 2 år er frataget licensen til at udvikle nye GPUer til iPhones.



Citat:



Apple has used the companies PowerVR graphics processors in its iPhone for some time and the company has asked Apple to provide details of what it will be using in its iPhones in the future, Apple has declined to provide this.



Imagination Technologies have said that they are skeptical that Apple could come up with their own graphics chips for the iPhone that does not infringe on their patents, you can see a statement from the company below.



Apple ejer selv 8 % af Imagination Technologies, men det lader til de selv vil have mere indsigt I udviklingen af kommende grafik-processorer til iPhones.



Læs pressemeddelsen her.