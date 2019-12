AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-09-12 22:07:39

Apple præsenterer iPhone X!

Det er nu 10 år siden, at den første iPhone ramte forbrugermarkedet, og siden da har vi set en masse forskellige smartphones indtage det store marked. Men nu er Apple igen på banen med en ny model; iPhone X.

Videokilde: Engadget.com



iPhone X er Apples bud på en 10 års jubilæumstelefon, og den er blevet præsenteret i aften i det store Steve Jobs Theater til Apples Special Event. iPhone X kommer med en 5.8" stor OLED Super Retina skærm med en opløsning på 2436 * 1125 pixels og en pixeltæthed på 448 dpi. Ydermere præsenteres vi også for funktioner som ansigtsgenkendelse, TrueDepth kamerasystem, infrarødt kamera, frontkamera og diverse lyssensorer, der skal give en formidabel oplevelse på både skærm såvel som billedtagning.

Apples iPhone X lander i butikkerne den 3. november 2017, og den starter ved en pris, der lyder på 999 USD, hvilket omregnet til danske kroner er cirka 6.200,00 DKK. Dette er for deres 64 GB version. Topmodellen bliver en 256 GB model med et prisskilt på så meget som 1.888,00 USD, der omregnet bliver til næsten 12.000,00 DKK. Det skal dog nævnes, at Apples pris på deres officielle side lyder på 10.249,00 DKK.



Forudbestillingen af iPhone X løber af stablen den 27. oktober 2017, og vi forventer, at der bliver rift om varen.

Apples ansigtskendelsessystem er blevet optimeret med Face ID funktionen, der vænner sig til brugerens ansigttræk, hvilket skaber en ekstra sikkerhed. Sammenlignet med Touch ID, der har en risiko for at låse op ved forkert fingeraftryk på 1:50.000, så har Face ID en risiko på 1:1.000.000. Face ID bliver styret af en Apple A11 Bionic Neural Engine. Face ID vil også kunne kædes sammen med Apple Pay og anvendes til betaling i netbutikker og på App Store, der understøtter Apple Pay.