AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-15 23:35:43

Apple skridtet nærmere trådløs iPhone-opladning

Det kan anbefales at gå ud og købe en iPhone i 2018, hvis du er en af mange, der efterspørger trådløs opladning til din telefon.

Apple har i en efterhånden længere periode været rygtet på vej med trådløs opladning. Nu er den amerikanske virksomhedsgigant så kommet skridtet nærmere på at gøre drømmen til virkelighed.



CEO for Wistron, Robert Hwang, har været ude at bekræfte, at de kommende iPhones i 2018 vil blive udstyret med trådløs opladning.



Wistron er en indisk-baseret produktionsvirksomhed, som Apple for nyligt valgte at starte et samarbejde med. Wistron er for tiden i færd med at producere den såkaldte iPhone SE.



Apple-fans vil naturligvis være meget spændte på at se, om nyheden om trådløs opladning nu også bliver ført ud i livet, når vi skriver 2018 på kalenderen.



Trådløs opladning blev første gang almindelig kendt til mobile enheder, da flere Android-telefoner for to år siden blev produceret med det.