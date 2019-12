AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 13:09:43

Apple vil ikke presse kunder til at købe iPhone X flagskibet forsikrer producenten

Med en kommende forudbestilling der åbner fredag 27 oktober, er forventningerne skruet i vejret hos Apple, og forventningerne er uden tvivl også høje hos slutbrugere.

Der har også længe svirret rygter omkring salgsteamet hos Apple skulle være skolet til at presse på hos kunderne, for at få dem til at oppe handlen fra iPhone 8 til en iPhone X, men det banker Apples retail boss, Angela Ahrendts, nu til jorden med 7 tommer søm i en ny udtalelse fra Apples hovedsæde.



Tværtimod forlyder det, at alle salgsfolk derimod vurderer hver enkelte kunde til den iPhone der netop passer til kunden, da iPhone X er ment til et begrænset segment, hvor kravene til det unikke er tilstede fremfor ”bare en smartphone”



Angela Ahrendts forklarer:



“Internally we said the tagline was ‘an iPhone for everyone,'” she said. “I prefer that we ask you who you’re buying it for. If they’re 6 or 7 years old, what do they need? If it’s someone who’s leaning into something else, what do they need? We do that with Mac, we do that with iPad, why wouldn’t we do that with [the] phone?”



iPhone X er uden sammenligning den dyreste iPhone fra Apple, og med priser startende på $999, skald er for alvor dykkes dybt i lommerne for at blive ejer af en iPhone X. De seneste skud på stammen, iPhone 8 og iPhone 7, er prissat i et helt andet prisleje, og derfor kræver kunderne iflg. Angela Ahrendts, en helt anden kundevejledning inden de hoppe på iPhone X toget fra Apple.



Den officielle lanceringsdato på iPhone X smartphonen hedder 3 november, og fra kommende fredag, kan du forudbestille deres nye flagskib. Det forventes Apple ”kun” kan 2-3 millioner iPhone X telefoner til salg fra første dag.